Lake Malawi oslavují surfování

„Posledních pár let jezdím se svou přítelkyní Bárou hodně surfovat a totálně jsme tomu sportu a životnímu stylu propadli. Chtěl jsem napsat singl, který by to vyjádřil, což se nakonec povedlo v rámci této songwritingové spolupráce. Všechno plynulo naprosto přirozeně a skladba Mermaid Surf Club je tak oslavou surfování, moře a nomádského způsobu života, který je s tím spojený. Tak trochu doufáme, že z toho vznikne soundtrack pro všechna letní, přímořská videa našich fanoušků,“ popisuje vznik celé skladby frontman Lake Malawi Albert Černý.