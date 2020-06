Kurátorka Helena Doudová: S brutalismem se tu zachází necitlivě

Cílem výstavy v Národní galerii je zvýšit povědomí o hodnotě staveb navržených a postavených od šedesátých do osmdesátých let, které byly ovlivněné brutalismem, mezinárodním architektonickým stylem. Nicméně z vystavených brutalistních pražských objektů jsou jen dvě budovy kulturními památkami, a to je málo. Jsou to budova bývalého Federálního shromáždění a obchodní dům Kotva.