Knižní festival Tabook proběhl v komorní atmosféře

„Nová nařízení v souvislosti s epidemií covidu-19 nám dost zkomplikovala organizaci. Nutilo nás to k permanentní improvizaci, protože neustále docházelo k nějakým změnám. Něco si připravíte, a pak najednou zjistíte, že je všechno jinak. Dvacet pět zahraničních hostů nedorazilo, stejně tak někteří domácí vydavatelé, a stánky nakladatelů jsme museli rozestavit ven do ulic. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli festival vůbec bude,“ uvedla ředitelka festivalu Tereza Horváthová.