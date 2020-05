Klavírista Jan Vesely podpořil vydání debutového alba Mood klipem s raperkou SharkaSs

Videoklip natáčel kameraman Jakub Blín, který se podílel například na klipu Emmy Smetany No Fire. V klipu hraje i gymnastka Aneta Holasová, která bude Českou republiku reprezentovat na olympiádě v Tokiu v roce 2021. Text písně je o jedinečnosti člověka, o tom, že každý z nás je originální.

Autorské album Mood se výrazně liší od předchozí Veselého tvorby. Upustil od dubstepu, kterému se věnoval, celá deska je ve více popovém duchu. Klavírní tóny na ní doplňuje zpěv Anny Julie Slováčkové, účastnice soutěže The Voice Česko Slovensko Valentiny Vlkové, rapperky SharkaSs a hraní violoncellistky Terezie Kovalové. S blogerkou Lady Zikou natočil singl Tak Mi Daj Follow.

„První album je pro mě velký krok do hudebního světa, už to nejsou jen jednotlivé písničky. Je to pro mě i hledání sebe samotného, promítá se v něm i můj osobní vývoj za celé tři roky, které jsem jeho tvorbou strávil. Na albu jsou popové songy, rap i klasika. Mám rád vše a nemyslím si, že v této době je nutné zaměřovat se jen jedním směrem,” vysvětluje Vesely, který rád boří předsudky o pianistech ve fraku.