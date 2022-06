Klávesista Depeche Mode Fletcher zemřel kvůli disekci aorty, uvedla kapela

„Před několika týdny jsme obdrželi lékařské výsledky a Andyho rodina chtěla, abychom se o ně s vámi podělili,“ uvedli Depeche Mode na sociálních sítích.

„Andy 26. května, když byl doma, utrpěl disekci aorty. I když to přišlo moc, moc brzy, zemřel přirozeně a bez delšího utrpení,“ napsala také skupina.

Fletcher se narodil v roce 1961 v Nottinghamu a přestěhoval se do Basildonu, kde koncem 70. let založil spolu s Martinem Gorem a Vincem Clarkem skupinu Composition Of Sound.

Po přijetí zpěváka Davida Gahana se přejmenovali na Depeche Mode a kvarteto se proslavilo hity jako New Life nebo Just Can't Get Enough.

Po odchodu Clarka, který založil Yazoo a poté Erasure, se Gore stal hlavním skladatelem a kapela zaznamenala na přelomu 80. a 90. let obrovský mezinárodní úspěch s písněmi Personal Jesus, Enjoy The Silence a I Feel You.

V roce 2020 byla kapela uvedena do Rokenrolové síně slávy.

Podle britského listu The Guardian byl Fletcher považován za někoho, kdo pomáhal stabilizovat a podporovat kapelu v těžkých dobách.

Sám sebe popsal jako „toho vysokého v pozadí, bez kterého by mezinárodní korporace zvaná Depeche Mode nikdy nefungovala“.