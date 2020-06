Klára Vytisková využila v klipu k duetu s Albertem Černým nevhodnou várku tulipánů

„Gold je duet, v němž každý z nás zpívá sám sobě milostnou píseň. Je to skladba o vnitřním dialogu, je o pokladu, o lásce, která v nás dřímá a my ji musíme opečovávat jako květinu. Původně jsem si představovala natáčení klipu v zašlém klubu, ale když za mnou přišly režisérka Veronika Jelšíková a kameramanka Veronika Donutková s nápadem na poetický květinový klip, naprosto jsem se pro to nadchla,“ vysvětluje Vytisková.