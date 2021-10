Kapela Fate Magazine přichází po deseti letech s novým singlem

„Když jsem před deseti lety rozpustil kapelu Fate Magazine, nebylo to proto, že bych nechtěl tvořit muziku. Tragická událost v kapele, se kterou nikdo z nás nepočítal, smrt bubeníka Ladislava Špeciána, mě ale natolik poznamenala, že jsem neviděl smysl v tom dál pokračovat. Začal jsem závodit ve sjezdu na kole, koupil si karavan a cestoval po Evropě. S partou kamarádů jsme uskutečnili expedici do Afriky, kam jsme vezli dětem kola. Tam jsem si uvědomil, jak mají lidé k sobě blízko a umí se smát, i když nemají téměř nic,“ říká k situaci zpěvák kapely David Adámek.

Videoklip vznikl k české verzi písně. O střih se postaral jakub Mahdal. „Klip k písni Nečekej je spíše mým osobním vyjádřením, ve kterém se snažím ukázat, jak důležité je si plnit vlastní sny. Zjistil jsem totiž sám na sobě, že je to jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Každý máme svá přání a touhy, jen na ně občas zapomínáme pod tlakem dnešní doby. To opravdové leží uvnitř každého z nás, jde o to jen vyslyšet to volání,“ dodal zpěvák.