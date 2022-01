Zemřela zpěvačka Horká, která se cíleně nakazila virem. Jste odpad, vzkázal syn lidem zpochybňujícím vakcínu

Horká měla v neděli podlehnout covidu, kterým se úmyslně nakazila, aby se nemusela nechat očkovat. Ještě 14. ledna psala na Facebook příspěvek, v němž hrdě hlásí, že se nakazila, že má covid za sebou a že už bude moci opět chodit do divadla, kina, do sauny či jet na dovolenou.

Mnozí jsou šokovaní z reakcí známých a kamarádek zpěvačky, jak jí na sociálních sítích fandili, aby se nakazila koronavirem, a sami doufali, že se jim podaří jít ve stejných šlépějích jako Horká. Například Lucie Tomanová na Twitteru napsala: „Zpěvačka kapely Asonance Hana Horká zemřela na covid. Je to celé absolutně šílené. Všechny ty příspěvky na jejím profilu, kdy se 'modlí, aby chytla Deltu'. Diskuse o tom, jak se ona i ostatní snaží schválně nakazit, aby okolí dokázali, že je covid pohoda...“

Zpěvačka kapely Asonance Hana Horká zemřela na Covid. Je to celé absolutně šílené. Všechny ty příspěvky na jejím profilu, kdy se "modlí, aby chytla Deltu". Diskuse o tom, jak se ona i ostatní snaží schválně nakazit, aby okolí dokázali, že je Covid pohoda... 🥶😱 pic.twitter.com/DMlowaVlAt

Podobně napsala další uživatelka sociální sítě vystupující pod přezdívkou Zlomyslná Trollinka: „Kéž by si producenti a šiřitelé nesmyslů, kterým uvěřila a které ji stály život, alespoň sáhli do svědomí… jo, vlastně to nejde, oni žádné nemají.“