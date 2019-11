Josh Bentley z The Paper Kites: Užíváme si i výlety

Melancholickou směs indiepopu a folkového písničkářství přiveze dnes večer do pražského Rock Café australská skupina The Paper Kites. Loni své fanoušky potěšila dvěma novými alby On The Train Ride Home a On The Corner Where You Live a bubeník Josh Bentley Právu prozradil, že další se bude nahrávat už zkraje příštího roku.