Jerry Cantrell: Cíl jsou písničky, na které budete hrdí

Jak si užíváte letošní koncerty?

Chvíli se teď nedalo hrát, takže to, že můžeme zase stát před publikem, které zná texty písní, je skvělé. Koncerty v Americe i Evropě se vydařily. Mám radost, že jsou ohlasy na novou desku skvělé, ale užívám si, že mohu hrát písně z průběhu celé své kariéry. Během turné už naživo postupně zazněly všechny skladby z Brighten, což mě baví. Nikdy jsem neudělal to, že bych se sólovce na koncertech tolik věnoval.

Čím bylo nahrávání Brighten nejzajímavější?

Dát dohromady desku během pandemie byla výzva. Byl to pořádný zásah do našich životů a musel jsem přijít na to, jak v té době pracovat. Ale neřekl bych, že to bylo, co se vzniku alba týká, až tak výjimečné. Každá deska je v nějakém ohledu velkou výzvou. Na Brighten jsem spolupracoval s řadou lidí, s některými už jsem pracoval dřív, s jinými to ale bylo poprvé, a mě vždy baví tvořit s lidmi, se kterými nemám dlouhou historii. Na výsledku se mi líbí, že ačkoli jsem nahrával s asi dvanácti dalšími lidmi, zní to jako kapelní deska.

Je to největší výhoda sólových desek, že si na ně můžete pozvat, koho chcete?

Asi ano. Nikdy nedělám konkurzy ani si neplánuju, komu musím zavolat. Celou svou kariéru nahrávám jen s přáteli nebo přáteli přátel. Ať už jde o kapelu, nebo má sólová alba. Umím to jenom takhle, nedovedu si představit jiný způsob. Na tom ale není nic neobvyklého. Muzikanti jsou kreativní, máme rádi hudbu, a proto spolupracujeme s různými lidmi.

Vlastně mám na vzniku alb rád, že v určitém ohledu nevíte, kam přesně směřujete. Všechno, co mi stačí vědět, je, že jsem se rozhodl vydat na cestu a skupina přátel na ni jde se mnou. A na konci téhle cesty je jediný cíl, písničky, na které budete hrdí. Nikdy bych nevydal desku, která by podle mě nebyla skvělá.

Je nahrávání sólových alb svobodnější disciplína než hraní s kapelou?

Není. Kreativní svobodu cítím pokaždé, když tvořím, nezáleží na tom s kým. Jakmile se ponoříte do psaní písniček, musí to tak být. Víte, nahrávání desky není něco, pro co se čas od času rozhodnete. Je to proces, který trvá měsíce a roky, proto je důležité, aby na něm vám i vašim spolupracovníkům opravdu záleželo. Aby s vámi tu cestu ušli celou. Jakmile začnete, nedá se zastavit. Je to závazek. Když už se jednou rozhodnete, jdete do toho naplno a těšíte se, kam vás cesta zavede.

Co je pro vás v této fázi kariéry podstatné?