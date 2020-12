Jazzový zpěvák Jan Smigmator pokřtí Murphyho zákon

„Swing je hudba, která přechází z generace na generaci a taky spojuje. Když vidím v publiku celou rodinu, tři generace nadšených posluchačů, je to pro mě vůbec ta největší odměna a známka toho, že to dělám dobře. Právě proto jsem si jako kmotřičky pro své nové album vybral tři generace ,žen‘ Jiřího Kodeta, které swing milují, a navíc mě s nimi pojí i velmi krásné přátelství. S Bárou Kodetovou jsme si před časem dokonce zazpívali a v plánu máme i společné koncerty. Letos nám to před Vánoci bohužel nevyjde, ale já pevně doufám, že příští rok si to v Malostranské besedě při Swingových Vánocích ,na dotek‘ vynahradíme,” řekl zpěvák.