Impresário Marek Vrabec: Krize je nejlepším testem kvality

Při ranním běhání liduprázdnou Prahou kolem Vltavy během první vlny koronavirové krize. Napadlo mě, že by bylo skvělé využít období, kdy město odkrylo dávné půvaby, zmizelo zahlušení masovým turismem. A pak jsem objevil úžasné místo pro plovoucí scénu poblíž Národního divadla a Slovanského ostrova, načež jsem zavolal houslistovi Danielu Hopeovi, jestli by si chtěl zahrát v nejkrásnějším „koncertním sále“, co existuje, a on souhlasil! Potom už zbývalo jen získat televizi, a především dát vše na vodě dohromady organizačně. Díky mému týmu šlo všechno jako po másle.