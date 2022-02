Igor Orozovič se vydává i na hudební dráhu

Ke svému rozhodnutí věnovat se také intenzivně zpívání a koncertování Orozovič řekl: „Na sólovou hudební dráhu jsem pomýšlel odjakživa. Ale měl jsem dojem, že musím nějak hudebně i duševně dozrát, abych s tím mohl vylézt před lidi. Tvorba pro Cabaret Calembour je naplňující a nekončí. Ale je to převážně zábavný žánr a dost jasně vykrystalizovaná poetika. A i když jsem do každé inscenace propašoval nějakou tu šansonovější záležitost, pořád jsem cítil, že se chci ještě pustit do nové hudební řeky a pořádně se v ní vyráchat, aby mi pak za dvacet let nebylo líto, že jsem to nezkusil.“