Horší už to nebude, slibuje klip skupiny Pilot do roku 2021

„Horší už to nebude je silvestrovský song o konci toho nejšílenějšího roku, který většina z nás zažila. Původně jsme chtěli v textu vzpomínat na všechno špatný, co se dělo, celý rok vyhejtovat, pak nás ale napadlo celý to otočit a dívat se na to z pozitivní stránky, že to nejhorší už máme za sebou – dno jsme si prohlídli ze všech stran, můžeme zpátky vzhůru,“ řekl frontman Daniel Hrdlička.