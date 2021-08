Herečka Tereza Ramba: Dost často padám na ústa

Mám doma lumpa a raubíře a jinak bych to u chlapečka ani nechtěla. Tak to má být. Slunce je neuvěřitelně aktivní dítě. První rok v podstatě nespalo. Ale miluje život, jídlo, svoji velkou rodinu a taky traktory. Tváře má štěstím a neustálým objevováním růžové. Dělá mě neskutečně šťastnou.

Píšu celý život, ale dlouho jsem neměla odvahu nic z toho zveřejnit. Manžel mě konstantně celkem dlouhou dobu podporoval, až z toho vzniklo DobroDruhům. Jsem za to vděčná. Je to pro mě vystoupení z vlastní komfortní zóny, které se mi milionkrát vyplatilo.

To motto zní prostě – Láska je. Je to moje hlavní motto tak nějak celkově. Vzniklo z jednoho krátkého textu v DobroDruhům a drží se mě. Funguje jako afirmace, posilující věta, která náš život směřuje k lepšímu. Evidentně je to něco, co si já i spousta lidí potřebujeme neustále připomínat. Jinak se snažíme, aby náš rodinný obchůdek laskaje.cz byl opravdu plný lásky. Záleží nám na tom, aby věci, které prodáváme, byly co možná nejčistší.