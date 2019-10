Herec Hynek Čermák: Fotografování je prostě můj koníček

Ne, focení přišlo až časem. Celý život jsem si sice říkal, že bych chtěl fotit nahé holky, ale nastalo to až v mých pětatřiceti letech. Prodal jsem své pistole, protože střílení na střelnici mi už nedávalo radost, a za ty peníze se dal pořídit slušný aparát. Focení mi najednou ztracenou radost nahradilo.

Určitě v tom hráli roli fotografové, kteří se mi líbili. Třeba Kuščynskyj a Tereza z Davle. Při pohledu na její fotky jsem si vždycky říkal, že se mi to líbí tak, že bych to chtěl umět.

Přitahovalo mě zvláštní tajemství fotografie. Na druhou stranu dnes už vím, že to zase takový problém nebyl. Ovšem mám za sebou sedm let teoretického studia. Ale stále se učím.

Ne, vůbec. Okamžitě souhlasila. Její první akty vznikly u mě v ateliéru na bílém pozadí. Nasvěcoval jsem to metodou pokus omyl. Něco mi poradili i kameramani a osvětlovači. Mnohokrát jsem viděl při práci Vladimíra Smutného, což mi hodně pomohlo.

V první řadě zpětná vazba. Bylo prostě nutné snímky někomu ukázat. Teprve potom jsem si začal uvědomovat své chyby. Především u ostření a takzvaných přepalů. Lidská kůže je totiž zvláštní. Buď na vás vyšle sametový efekt, anebo to přepálíte a na fotce není nic.

S profesionálními modelkami vůbec nepracuji, dělám jen s herečkami. Komunikace s nimi mi vyhovuje nejvíc, protože je to něco jako vztah mezi režisérem a hercem. Intimita mezi herci totiž funguje trochu jinak než u běžných lidí. V tom je všechno jednodušší.

Je to největší výstava mé kariéry, je na ní skoro padesát fotek. Dvacet z nich je zcela nových. Rozhodující slovo pro výběr měla manželka, protože je schopná, díky jistému odstupu, říct co ano a co ne.