Galeristka Adéla Šmejkalová: Sotheby’s mi dalo zkušenost

Založit si vlastní byznys byl vždy můj sen, jen jsem netušila, kdy nastane ten správný čas. Při formování nápadu na Artistellar bylo mou hlavní myšlenkou vytvořit něco, co na trhu chybí a co řeší nějaký problém. Všechny online galerie byly doposud v podstatě jen v podobě klasických e-shopů a umění si podle mého zaslouží mnohem víc.

Myslím si, že bude fungovat i po krizi. Celý svět umění se dost změnil a adaptoval za poslední rok a to jen tak nezmizí. Důkazem je i fakt, že více než polovina mých klientů nepochází z Evropy. To znamená, že lidé nemají problém kupovat umění online, a ještě k tomu přes půl světa.

Po krizi se chystám online výstavy proložit i občasnými offline výstavami, takzvanými pop up shows. Myslím, že to bude praktická kombinace, která bude v postcovidovém světě fungovat.

To je otázka, na kterou nelze odpovědět stručně. Při výběru je spousta faktorů, které zohledňuji. Například jakou tematikou se výtvarník zaobírá, kde studoval a vystavoval. Ale ze všeho nejdůležitější pro mě je, jestli je umělec něčím zajímavý, odlišný. Může to být tematikou nebo technikou či životním příběhem.

Zkrátka musí tam být jakýsi faktor x, který je těžké definovat. Napomáhá mi také instinkt, když ve mně nějaké dílo zanechá hluboký dojem nebo cítění, vím, že to stojí za to.

Kromě vzrušujících zážitků z aukcí a cestování mi Sotheby’s dalo zkušenost práce pod velkým tlakem a stresem a v tom, jak v takových situacích jednat s klienty a kolegy, i to, jak řešit krizové situace. Z podnikatelského hlediska mi tato příležitost také umožnila získat vhled do struktury takové firmy a jejího fungování.

Mimo to se také v budoucnu chystám vydat knihu o světě umění. Vedu si zápisky od samého začátku své kariéry o tom, co jsem zažila a naučila se.

Není to jednoduché, ale to teď není v žádném městě. Londýn je skvělý, když člověk může využít všeho, co jako město nabízí. Už se nemohu dočkat, až se vše vrátí do normálu.