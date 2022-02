Franz Ferdinand přijedou na Colours of Ostrava

Skotští rockeři Franz Ferdinand přijedou na festival Colours of Ostrava. Oznámili to jeho pořadatelé. Akce se uskuteční od 13. do 16. července v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Držitelé Brit Awards, Mercury Prize a několika nominací na Grammy, kteří letos slaví dvacet let existence, přivezou do Ostravy výběr svých největších hitů z plánované desky Hits To The Head.