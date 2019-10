Filmová legenda John Wayne má problém, měl mluvit o nadřazenosti bílých

Skupina studentů filmové školy USC School of Cinematic Arts protestuje proti poctě herci na půdě této instituce. Například Eric Plant tvrdí, že v roce 1971 herec v rozhovoru pro Playboy uvedl několik kontroverzních výroků. Mimo jiné řekl, že „věří v nadřazenost bílých“ a dodal, že sebrat území indiánům nebylo špatné. „Naše takzvaná krádež této země byla otázkou přežití. Mnoho lidí potřebovalo novou zemi a indiáni se sobecky snažili nechat si ji pro sebe.“

Podle něj by se výstava měla změnit, třeba i pojmout žánr westernu nově. Dnes je sporné, kdo je ve westernu „zlý“. Jsou to indiáni, nebo kovbojové? Dokud se to nestane, hodlá prý stát před školou s transparentem a tak jí ničit pověst.

Škola zatím neuvedla, zda bude poctu rušit, a chce se studenty diskutovat.