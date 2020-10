Film o králi blues B. B. Kingovi se konečně točí, v hlavní roli Pierce

O filmu The Thrill Is On se poprvé mluvilo už v roce 2011, jenže pak přišly právní spory a projekt šel k ledu. Mělo by jít o drama, které vychází z přátelství starého B. B. Kinga a mladého hudebníka Michaela Zanetise. Melora Donoghue a zmíněný Zanetis jsou autory scénáře.

Od padesátých let byl nepřetržitě populární a koncertoval až do vysokého věku, i když na posledních koncertech už byl na tom zdravotně špatně a nemohl podávat takové výkony jako v mládí. Jeho největší hity The Thrill Is Gone, Lucille či Sweet Black Angel se dočkaly stovek coververzí. King byl členem Rokenrolové síně slávy a majitelem 15 cen Grammy.