Filipínská drogová válka objektivem Olofa Jarlbroa

Aktuální publikace Tokhang – The Philippine drug War (Rough dog press, 140 stran) se zabývá takzvanou filipínskou drogovou válkou. Tu vyhlásil při nástupu do funkce v roce 2016 filipínský prezident Rodrigo Duterte všem dealerům, výrobcům, ale i uživatelům drog. Je považován za velmi kontroverzního politika, který mimo jiné prohlásil, že bude mrtvými těly zločinců krmit ryby v Manilské zátoce.

Jarlbro coby fotograf pracuje v první řadě s vizualitou (anglický text plní pouze doprovodnou funkci). Aby dal hned najevo, o co půjde, je na začátku knihy fotografie zastřeleného muže v tratolišti krve. Je to overtura kapitoly The Killings, která ukazuje oběti drogového konfliktu.