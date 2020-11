Festival francouzského filmu uvede online sedm lahůdek. Představí se i Aznavour a Godard

V online prostoru, ale se silným programem přijde k divákům v celé republice od 19. do 25. listopadu Festival francouzského filmu. Tradičně uvádí to nejzajímavější, co v zemi galského kohouta v poslední době vzniklo. A i když je letos počet filmů nižší než obvykle, čekají na diváky skutečné lahůdky.