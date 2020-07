Favority na roli Bonda jsou Sam Heughan a James Norton

Britský herec James Norton, jenž se loni objevil ve filmu Pan Jones polské režisérky Agnieszky Hollandové, je nejvážnějším kandidátem na roli agenta 007 podle britských bookmakerů. Průměrný kurz na to, že roli Bonda získá, se u sázkových kanceláří pohybuje od 2,5:1 do 3:1. Znamená to, že za každých vsazených deset liber bude možné u britských sázkových kanceláří vyhrát 25–30 liber.