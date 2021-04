Eurovision Song Contest: Přehlídka bizarností i show, která zrodila hvězdy

Během své dlouhé historie otevřela legendární TV soutěž dveře do hudebního showbyznysu slušné řádce pěveckých talentů a někteří vystupující se následně proslavili i celosvětově (a to nejen díky zpěvu).

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga je svérázná komedie, která si premiéru kvůli pandemii koronaviru odbyla opožděně až v červnu 2020 na Netflixu. Film parodující soutěž Eurovize měl jít původně do kin v květnu 2020, tedy v době konání Eurovize 2020. V komedii režiséra Davida Dobkina ztvárnili hlavní role Will Ferrell (ten se podílel i na scénáři) a Rachel McAdamsová, ve vedlejších např. Pierce Brosnan.