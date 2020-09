Elton vydá krabici plnou pokladů. Obsahuje víc než stovku nahrávek

K hlavním hitům Elton John osobně vybral mnoho rarit a demo nahrávek, mezi nimi třeba i stařičkou nevydanou Sing Me No Sad Songs, která pochází z roku 1969.

Čtyři části Elton: Jewel Boxu se jmenují Deep Cuts, Rarities, B-Sides 1976-2005 a This Is Me… Pro skalní fandy budou samozřemě nejzajímavější rarity. Nejstarší materiál pochází dokonce z roku 1965, kdy Eltona skoro nikdo neznal. Tehdy ještě existovala jeho kapela Bluesology. K nejstarším věcem, které napsal s Taupinem, patří Regimental Sgt. Zippo a Bonnie’s Gone Away.