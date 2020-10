Eddie Van Halen se před smrtí usmířil se Sammym Hagarem

„S Eddiem jsme si vyměňovali textové zprávy a od začátku letošního roku to byla skutečná oslava lásky. Dohodli jsme se, že o tom nikomu nebudeme říkat, protože by to podporovalo zvěsti o naší reaktivaci. Všichni jsme přitom věděli, že to neuděláme. Kromě toho Eddie nechtěl, aby kdokoli věděl o jeho špatném zdraví,“ uvedl Hagar.