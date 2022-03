Drive My Car: Úspěšný film na motivy Murakamiho povídek představuje trailer

Film Drive My Car inspirovala Murakamiho povídka

Drive My Car. Očekávaný hit českých kin.

„V japonštině má povídka jen padesát stran, a to skutečně není dostatek materiálu na celovečerní film. Povídka navíc končí náhle a já měl pocit, že musím příběh posunout ještě někam dál než za poslední stránku. Znovu jsem si proto přečetl ostatní povídky. A byly tam další dvě, které mi přišly, že by se daly začlenit do stejné dějové linie: Šeherezáda a Kino,“ vysvětluje režisér Hamaguči, kde bral svou inspiraci.