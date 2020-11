Dobrý proti severáku aneb Co může způsobit omyl

Celý děj se odehrává formou mailů mezi Emmi Rothnerovou a Leem Leikem. Na začátku jejich korespondence stál mail, kterým se Emmi snažila zrušit předplatné časopisu Like. Jenže udělala překlep, a tak její mail do své pošty dostane Leo Leike.

Ten nejdříve nereaguje, a tak mu Emmi dál posílá své požadavky na zrušení předplatného. Když ji Leo po čase upozorní na její omyl, začne se mezi nimi rozvíjet nezvyklá korespondence. Neznají se, neviděli se, přesto o sobě vědí díky ní hodně. Nezvyklé sblížení časem začne zasahovat do jejich životů. A tak se stále častěji zaobírají otázkou, jaké by to bylo, kdyby se setkali?