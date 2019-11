Do kin se chystá Amnestie nejen o vězeňské vzpouře

Thriller Amnestie, který vstoupí do kin za týden, natáčel režisér Jonáš Karásek mimo jiné v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze, v bytě Václava Havla i na Slovensku.

„Je konec 80. let, doba nebývalých změn, a jeden zloděj, jedna ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení, sametová revoluce tak sametově hebké, čisté a nevinné nebyly,“ říká Karásek o filmu, v němž uvidíme Aňu Geislerovou, Romana Luknára, Marka Vašuta nebo Norberta Lichého.

„Myslela jsem při natáčení na to, že svět je stavěný pro predátory,“ říká Geislerová. „Že vlastní přesvědčení je skutečně jen osobní věcí každého z nás. Nemůžeme nikomu nic nutit, ani nikoho soudit, jen podle vlastního svědomí věřit tomu, v co věříme. Ale v žádném přípádě se člověk nesmí stavět proti svému svědomí. Ovšem ta postava, co hraji já, je spíše ze světa predátorů... Zajímavá studie schopností.“