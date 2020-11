Dlouhý, Široký a Spálený i tři gramy děda Vševěda. Fast Food Orchestra vydávají nový klip

„Nápad na text vznikl cestou na koncert v dodávce. S oblibou říkám, že když se do ní nastoupí, IQ klesá. Panovala taková ta klasická veselá nálada, kdy jsme jednotlivým pohádkovým bytostem přiřazovali souvislost s nějakou návykovou látkou,“ říká Filip Vondrášek alias Fido, skladatel, zpěvák a trombonista kapely.

„Autory textu jsme tak trochu všichni, jelikož každý z nás, včetně zvukaře a tour manažera, má v textu minimálně jednu svou postavu. Myslím, že kromě legrace a nadsázky žádné tajemství ani návody neskrývá. I když je fakt, že by se to možná nabízelo. Je to zkrátka humor, místy možná trochu přes čáru, ale náš,“ dodává.