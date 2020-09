Díky covidu lze sehnat lístky jindy vyprodané

Například v pražském Národním divadle na představení Kytice, ve Stavovském na Audienci u královny, lístky je snadnější sehnat i do Dejvického divadla.

A to i přesto, že divadla dodržují všechna hygienická opatření, včetně povinnosti rozdělení hlediště na jednotlivé sektory, nošení roušek, většina je i nabízí k prodeji těm, kteří je zapomněli. Některá je dávají i zdarma.

Hudební divadlo v Karlíně se připravuje na premiéru muzikálu Rebelové, který režíroval Zdeněk Zelenka. „S napětím i obavami čekám na začátek předprodeje. Od vedení divadla vím, že se prodává minimum lístků na jakékoliv představení a stejné zprávy mám i z Divadla Broadway, kde nás čeká Láska nebeská. Máme začít v listopadu zkoušet, premiéra je plánovaná na leden. Doufáme všichni, že do té doby koronavirová hysterie opadne a lidé začnou do divadel chodit. Teď vznikla hlavně pražská hysterie, tak jsou lidé doma, co se dá dělat. Nezbývá než být optimisty,“ řekl Právu.