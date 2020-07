Dan Svátek probouzí do filmového života fantasy Spící město

„Jsme v polovině natáčení. Z Českých Budějovic jsme se přesunuli do přírody. Momentálně operujeme někde mezi Slavonicemi a Jindřichovým Hradcem,” řekl Novinkám.cz režisér.

Z fantasy se stává realita

„Bude to film pro děti a teenagery, ale trochu drsnější. Vlastně se zdráhám náš film žánrově zařadit. O knize se mluví jako o fantasy. Po událostech, které teď nastaly v době pandemie, jsme zjistili, jak jednoduché je, aby se svět ocitl v situaci, která nabourá životy nás všech. Takže to, co ještě před půlrokem vypadalo nereálně a fantaskně, je vlastně až strašidelně blízko,“ pokračoval Svátek.

Hlavními postavami nového filmu jsou děti, které se musejí postarat samy o sebe. Musejí čelit nebezpečím, která nastanou poté, co jejich rodiče usnou a nejsou k probuzení. Režisér do rolí obsadil také své dva syny. Práci s nimi si vesměs pochvaluje: „Režírovat vlastní děti je někdy náročné. Výhodou je, že je znáte, ovšem zase nemají problém vzdorovat, když se jim něco nelíbí.“

Dan Svátek a David Švehlík při tiskové konferenci ve Varech. Výhledově je čeká další spolupráce, a to na snímku, který vznikne na základě knihy Josefa Formánka Dvě slova jako klíč. Foto: Petr Horník, Právo

Sázka na známé jižní Čechy

Natáčení v posledních týdnech probíhá v Jihočeském kraji, který důvěrně zná nejen Dan Svátek, ale také autor knižní předlohy: „V České Kanadě máme chatu, znám tam každý kout. Pět let, co na příběh myslím, jsem postupně našel většinu exteriérů. Zajímavé bylo, že Martin Vopěnka umístil příběh do stejného kraje, aniž by to v knize prozradil. To, že tam měl chalupu, jsem zjistil až později. Ale díky němu jsme sehnali i nějaké další lokace, které ve filmu uvidíte.“

Petra Bučková a Tomáš Měcháček hrají rodiče statečných dětí. Foto: Holiday Films

Hlavní role ve snímku vytvoří vedle dětí známí čeští herci Pavla Tomicová, Petra Bučková, Tomáš Měcháček, Lenka Vychodilová, Václav Jiráček, Oskar Hes nebo Petr Vaněk.

„Do kin jdeme příští rok. Náš odhad je, že by na film mohly přijít děti, lidé ve věku deset až dvacet pět let. Teď lze ale těžko něco plánovat, když nevíme, co bude za měsíc,” uvedl režisér, který nyní připravuje ještě další svůj projekt: „Plánujeme také natáčení románu Josefa Formánka Dvě slova jako klíč. Máme letenky na srpen do Indonésie, kde se jeho děj z části odehrává, jenže třeba přijde druhá vlna koronaviru. Zase se vše zavře.”

Sázka na knihy se vyplácí

Spící město a Dvě slova jako klíč jsou pro něj dalšími snímky, kde vsadil na úspěšné knižní předlohy. Za Úsměvy smutných mužů (2018) - natočených rovněž podle Formánkovy knihy - získal Cenu filmových fanoušků udílenou v rámci Českých lvů.

Nový film režiséra Dana Svátka se natáčí na jihu Čech, především v Českých Budějovicích. Foto: Holiday Films