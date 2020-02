Dámy a pánové, zadejte se! Herci mají svou databázi

Aby se dali dohromady konkurenti v jednom oboru, je v českých zemích věc takřka nevídaná. Člověk by spíše předpokládal, že agenti si své ovečky střeží, aby byli první, kdo je nabídne.

O to příjemnější překvapení je, že se šest agentur dokázalo spojit a vytvořit databázi, která v době spuštění zahrnovala 142 umělců, které tyto agentury zastupují.

„Rádi bychom, aby databáze actorsmap pomáhala českým i zahraničním režisérům a produkcím najít co nejjednodušší cestu při vyhledávání herců,” řekla Právu při lednovém spuštění databáze Kateřina Oujezdská z OF Agency, která stála u zrodu celého projektu.

„Připravovali jsme ho rok a dnes hercům nabízíme platformu, kde se mohou snadno a přehledně představit. Zatímco prezentace českého filmového průmyslu v zahraničí funguje dobře, o hercích získávají zejména zahraniční filmaři prvotní informace obtížněji. Proto bychom byli rádi, kdyby herecká mapa mohla posloužit našim talentům nejen v Čechách a na Slovensku, ale díky anglické mutaci i v zahraničí.”

Jan Cina už agenta má. Foto: 2media.cz

„Zatím jsou v databázi uvedeni herci, kteří už mají zastoupení, ale do budoucna určitě nechceme diskriminovat ty, kteří ještě agenta nemají, musíme jen vyřešit některé právní okolnosti,” dodala Petra Svarinská z agentury Reset Actors.

Nejen právní servis

Ani to, že má herec svého agenta, u nás dost dlouho nebylo příliš obvyklé, teprve v posledních letech jejich počet výrazně stoupá. Jedním z těch. kteří už ho mají a na mapě jsou tedy uvedeni, je Jan Cina: „Mám agenta už asi pět let a vzniklo to tak, že jsme nejdřív byli s Ladislavem Krapkem přátelé. Pak jsem jednou dostal nabídku, z které jsem měl trochu vítr a napadlo mě ho požádat, aby mi pomohl. Od té doby spolupracujeme a já si to nemohu vynachválit,” říká mladý herec.

„Dodává to člověku pocit, že se o něj někdo stará, že v tom světě není sám, je to pracovní a ideálně i přátelský vztah dvou lidí. A protože český trh není veliký, prakticky všichni se tu známe, agenti pomáhají i při získávání práce, protože mají přehled o tom, co se chystá. Ale především jde o servis, jak právní, tak třeba v komunikaci s médii.”

Antonie Formanová zářila v Dukle 61. Foto: Milan Malíček, Právo

„Pevně doufám, že počet herců v databázi bude narůstat. Když budou mít pocit, že nejsou dost obsazováni, je to první krok, který mohou udělat. Zároveň bude mapa sloužit i agentům, protože si tam budou moci najít .volné' herce a nabídnout jim spolupráci," říká Oujezdská.

Jak stoupá počet zastupovaných herců a hereček, stoupá i počet agentur, některé zase svou činnost rozšiřují.

„Už dvacátý rok děláme mediální servis pro umělecké projekty a také osobnostní public relations pro herce," řekla Právu Pavlína Fechterová z 2media.cz. „Postupně se ale ukázalo, že herci nepotřebují jen zařídit rozhovor, potřebují třeba akreditaci na festival, servis kolem premiéry svého představení nebo filmu. To vše jsme pro ně dělali, ale nemělo to profesionální platformu. Teď jsme otevřeli nové oddělení a začali zastupovat herce i manažersky."

Jako první oslovili ty, které mají rádi, obdivují jejich umění, dobře se jim s nimi pracuje i žije. „Je to hodně osobní, výběr je postaven na tom, jak se s nimi cítíme.

Ale samozřejmě chceme zastupovat ty, o jejichž mimořádném talentu jsme pevně přesvědčeni. Chodím každý týden do divadla, sleduji filmovou tvorbu a myslím, že po těch letech mohu neskromně říci, že talent poznám. Zastupujeme hlavně mladé, dvaceti a třicetileté, kteří jsou na vzestupu, hrají v divadlech, ale filmové produkce je ještě neobjevily třeba jen proto, že do divadel nechodí."

Tereza Dočkalová v divadle Foto: Jan Handrejch, Právo

Jednou z nich je jedenadvacetiletá studentka Katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU Antonie Formanová, která zazářila v sérii Davida Ondříčka Dukla 61.

„Nejdřív jsem si do 2media.cz dlouho chodila povídat a tam jsme se skamarádili s Vojtou Frajtem, který je teď mým agentem. Je to pro mě důležité, jsem člověk, který se moc necítí na vystrkování do popředí. Ale dnešní svět to asi vyžaduje. A beru to i tak, že leckdy potřebuji poradit, čemu se mám věnovat. Nabídky přicházejí, ale já mám ještě školu a nechci, abych se pak musela omlouvat, že neberu telefony," řekla Právu dcera Petra a vnučka Miloše Formana.

Jedenatřicetiletou Terezu Dočkalovou, nositelku Ceny Thálie za výkon v představení Nora, zase Fechterová objevila v Divadle pod Palmovkou. „Absolutně mě okouzlila. Hraje živočišně, autenticky, pravdivě, skvěle přenáší emoce. Naše první setkání trvalo čtyři hodiny a už jsme se neopustily," říká Fechterová s úsměvem a herečka jen doplňuje, že i ona si chodila do agentury nejdřív povídat.