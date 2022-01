Czech Press Photo vyhrál snímek následků tornáda od Petra Topiče

„Nejděsivější věci jsou ty, které nevidíte. Jen tušíte, že něco není tak, jak by mělo být. Jako v hororu. Jenže tohle není film, to je realita, byť se mozek vzpouzí ji přijmout. Přidávám se k policejní hlídce, ta prověřuje průmyslový areál. Zdá se, že zde nikdo nezůstal. Pořád vlastně nevím, kde jsem, mapu nemůžu použít, není tu signál. Dál už musím po svých, cesta je zahrazena hasičskými auty. Cedule napoví, že to jsou Mikulčice. Postupně šponuji citlivost foťáku do extrémních hodnot, abych alespoň něco zachytil. S rozbřeskem začíná lidem docházet, že o všechno přišli,” řekl k fotografii autor Petr Topič.