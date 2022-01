ČT odvysílala ceny Trilobit, kde sama obdržela anticenu Citron

Podle organizátorů dělá veřejnoprávní ČT to, co mají dělat komerční televize. Množství nových seriálů, především standardních detektivek a podobné oddechové zábavy, je v poslední době dost nápadné.

„Televize veřejné služby nemá za peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály poskytují za své. Proto nemá smysl bojovat o téhož diváka a na témže hřišti, na kterém se mezi sebou utkávají televize existenčně závislé na počtu uhranutých diváků – například bezduchými imitacemi zahraničních kriminálních seriálů. Dramaturgickému výhledu na rok 2022 však právě takové seriály dominují. Předloňský Most! či nedávný Ochránce jsou názorné příklady dlouho vyhlížených vlaštovek, které nové jaro na Kavčí Hory ani letos nepřinesou,” uvedla porota.