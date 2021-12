Coldplay ohlásili poslední album své kariéry

Oznámení přichází dva měsíce poté, co Coldplay vydali deváté album Music of the Spheres.

Ortodoxní fanoušci kapely ale nemusí být smutní. Martin řekl stanici Absolute Radio, že má vizi, že kapela bude pokračovat s živými vystoupeními. „Tak, jak to dělají Rolling Stones. A bylo by super, pokud bychom to mohli dělat i v sedmdesáti,“ nastínil frontman Coldplay.

Coldplay vznikli v roce 1997 a zaujali hned svým debutovým albem Parachutes, z něhož pochází dodnes hraný hit Yellow. Pozitivně hodnocené jsou i následující desky A Rush of Blood to the Head, X & Y a Viva La Vida (Or Death And All His Friends). Na dalších albech počínaje Mylo Xyloto už opouštějí svou minimalisticky introvertní poetiku a naplno a otevřeně se zařazují mezi velká jména showbyznysu, což se odráží i v jejich tvorbě, a především v jejím producentském zpracování. Svůj poslední hit My Universe například nahráli ve spolupráci s jihokorejskou chlapeckou formací BTS, největší hvězdou současného K-popu.