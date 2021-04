Choreograf Marek Zelinka: Začínám zase něco nového

Bude totiž odlišná od toho, co dělá například v divadlech. V Divadle bratří Formanů se podílel na choreografii v originálním představení Deadtown, kde také hraje. V pražském Dejvickém divadle spolupracoval na novém představení Vina v režii Ivana Trojana. To je nyní aktuální, tedy až budou divadla otevřena. Dříve ale účinkoval i v Národním divadle - v inscenacích Z mrtvého domu a Plukovník Švec. Vidět ho lidé mohli také například ve filmu Masaryk.

Co bude obnášet práce supervizora ve StarDance?

Budu dohlížet na páry a choreografie. Samozřejmě zodpovědnost je pořád na tanečnících, kteří choreografie tvoří, ale já je budu trošku korigovat. A když budou mít nějaký problém, tak jim budu pomáhat. Soutěžit bude deset tanečních párů a já budu také dohlížet na to, aby to bylo pestré a také budu jakási spojka mezi dramaturgií a tanečníky. I co se týče kostýmů, rekvizit a mejkapů, účesů. Budu vše zprostředkovávat a řešit s tanečníky a potom s dramaturgií a dalšími sekcemi.

Zároveň mám na starosti openingy, tedy taneční nesoutěžní čísla, která budou v rámci celého StarDance. Některá z těchto čísel budu sám tvořit, hlavně s tanečními páry. To je takhle v kostce asi všechno.

Je toho dost, bude to hodně časově náročné. Vy hrajete ale také v představení Deadtown bratrů Formanů. Zvládnete vystupovat i pro StarDance?

Bude to náročné. Ale Formani plánují štace na podzim a vše jsme se spolu snažili doladit. Uvidíme, jak to umožní situace, ale určitě to chci skloubit. Protože Divadlo bratří Formanů je moje srdcovka a rozhodně ho chci dělat. Ale klepu na dřevo, mělo by to jít.

Ve StarDance jste tančil a vyhrál. Teď jste se vrátil v nové roli. Co to pro vás znamená?

Je to nová výzva. Tak to beru. Neprozkoumané vody. Určitě také velká zkušenost a věřím v zajímavou práci s fajn lidmi. V tomto kontextu je to pro mě něco nového.

Je to asi i příjemné vyplnění této doby?

Určitě! Vyšlo to hezky. I když teď už se nějaké věci postupně rozjíždějí. Ale jsem rád, že mám takovou možnost být součástí takového hezkého projektu. Teď to pro hodně lidí není jednoduché.

Svoji ženu asi nebudete moc do StarDance zapojit, když máte dvě malé děti?