České influencerky budou soutěžit o hlavní cenu 15. Festivalu krátkých filmů Praha

V Mezinárodní soutěži 15. Festivalu krátkých filmů Praha se letos představí v pěti tematických pásmech snímky rozmanitých žánrů a neobvyklých námětů. Soutěží mezi sebou filmy ověnčené již řadou festivalových cen s úplnými novinkami. Cenu může letos získat i český zástupce, který se do soutěže o hlavní cenu probojoval spolu s kraťasy z dalších dvaceti zemí světa.

Výběr pro letošní soutěž hraných filmů do 30 minut tvoří dvacet pět filmů a její vítěz obdrží kromě hlavní ceny také finanční odměnu 2000 eur (zhruba 50 tis. Kč).

„Produkce krátkých filmů se za patnáct let naší existence neuvěřitelně zprofesionalizovala a z nás se stal festival “kategorie A”, na který se filmy v obrovských počtech hlásí samy, což nás nesmírně těší. Nabízíme tak divákům možnost si udělat představu o tom, jak pestrá a bohatá je co do volby témat i stylů vyprávění současná světová produkce. Mezi snímky z USA, Finska, Francie, Filipín nebo Malajsie budou soutěžit i zástupci České republiky a Slovenska,“ říká Karel Spěšný, programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha.