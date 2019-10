Budoucnost světa je zakletá v kvalitním designu

Jednadvacátý ročník pražského festivalu Designblok, který trvá do 21. října, rozbil stan na obvyklém místě. Centrem přehlídky se tradičně stal interiér Průmyslového paláce a Lapidária na Výstavišti. Novinkou je možnost zažít kvalitní design i mimo hlavní město. Zvláštní autobusy dovezou fanoušky do galerie 8smička v Humpolci, industriálního prostoru Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a do skláren Rűckl a Bomma.