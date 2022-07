Anastacia je zpět. V říjnu zazní unikátní hlas v Praze

Anastacia se narodila v roce 1968 v Chicagu, vyrůstala ale v New Yorku v rodině zpěváka Roberta Newkirka a herečky Diane Hurleyové. Během devadesátých let se objevovala ve videoklipech jiných umělců, až se jí ve 31 letech konečně podařilo vydat debutové album Not That Kind a byla to hudební bomba, která pronikla do Top 10 v osmi zemích.