Alternativní Brno nám bylo nejbližší, tvrdí organizátor festivalu TrutnOff

Festival TrutnOff, přezdívaný též Český Woodstock, vytěsněný z Trutnovska, zřejmě podle organizátora Martina Věcheta čeká návrat do domovského regionu. Kolébkou volnomyšlenkářských festivalů se začátkem osmdesátých let minulého století stala jižní Morava, kde by mohl trutnovský festival od příštího srpna pokračovat.