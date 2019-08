Tři dny míru a muziky. Před 50 lety začal slavný Woodstock

Na rozbahněnou louku tehdy dorazilo asi 400 až 500 tisíc lidí. Byla to naprosto spontánní lavina, většina ani neměla lístek, statisíce květinových dětí zbouraly ploty a začaly vegetovat ve stanovém městě.

Tehdejší atmosféra neměla nic společného s dnešními komerčními festivaly, kde panuje spousta zákazů a starají se hlavně o to, aby se prodalo hodně občerstvení, triček a reklamních předmětů. Na místě nebyly téměř žádné služby, chyběla voda, záchody, obchody. Na druhou stranu se tam ovšem odehrál ohromný mejdan a samozřejmě se všude šířila marihuana a LSD.

Přes všechny drogy šlo ale především o kulturní událost. Seznam účinkujících připomíná ztělesněný sen rockového fanouška. Mnozí patří k nejvýznamnějším hvězdám hudebních dějin, ale to se ukázalo až po Woodstocku, kde vystupovali velmi mladí.

Už v pátek hrály menší hvězdy jako Richie Havens, Sweetwater a Ravi Shnakar. Přijela také folková písničkářka Joan Baezová. V sobotu zahráli během jednoho večera Carlos Santana s kapelou, Canned Heat, Mountain, Creedece Clearwater Revival, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane a Janis Joplin.

Carlos Santana Foto: Profimedia.cz

Joe Cocker Foto: Profimedia.cz

Janis Joplin Foto: Profimedia.cz

V noci na pondělí vystoupili Joe Cocker, Ten Years After, Johnny Winter a Edgar Winter, The Band či Blood, Sweat & Tears. Paradoxně až v pondělí ráno, když polovina lidí odjela, vstoupil na podium geniální kytarista Jimi Hendrix a zahrál ikonickou psychedelickou verzi americké hymny, která vstoupila do historie. Miliony lidí ji znají díky filmu Woodstock, ale mnoho účastníků Woodstocku Hendrixe vůbec neslyšelo.

Řada hudebních legend na Woodstocku také odmítla vystoupit a později toho asi litovala. Třeba The Doors měli pocit, že to bude béčková akce. Do bahna se nechtělo ani Bobu Dylanovi, pozvání zahodili i Led Zeppelin. Také Rolling Stones nedorazili, Mick Jagger zrovna natáčel film a Keithu Richardsovi jeho přítelkyně rodila dítě.

Dnes se může jevit jako překvapující, že na místě bylo velmi málo novinářů a většina zpráv o Woodstocku byla v podstatě negativní. Televize pořád opakovala, že jsou tam dopravní zácpy a bahno, a New York Times se svým článkem také moc nevyznamenaly. Později se to otočilo a Woodstock byl vnímán jako největší událost desetiletí.

Letošní ostuda k 50. výročí

Většina lidí zná dnes festival díky zvukovým nahrávkám a dokumentárnímu filmu Woodstock. Na místě vzniklo také muzeum. Pokusy o obnovení akce se pravidelně vracejí - ne vždy s úspěchem. Letošní výroční festival Michaela Langa Woodstock 50 se změnil v noční můru. Pořadatelé se snažili Woodstock 50 uspořádat ve Watkins Glen a pak ve Vernonu ve státě New York. Plán se zhroutil kvůli problémům s úřady i s financemi.

„Je nám líto, že nám série neočekávaných překážek znemožnila připravit festival, jaký jsme si představovali. Se skvělým line-upem, který jsme objednali, a společensky angažovaný,” prohlásil Lang, když festival na poslední chvíli zrušil.