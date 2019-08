Aleš Brichta pozval na svou koncertní oslavu i Evu Pilarovou

Prosadil se nejdříve jako výrazný zpěvák thrashmetalové skupiny Arakain. Z ní v devadesátých letech odešel a od té doby působí jako sólista. Na začátku devadesátých let se stal členem projektu Zemětřesení, se kterým natočil stejnojmenné album s písněmi Jiřího Schelingera a vydal se na koncertní turné. V loňském roce se kapela na scénu vrátila. Brichta je také autorem řady úspěšných písniček, které znají lidé z rádií.

Ve Foru Karlín vystoupí i několik zajímavých hostů. Budou to Eva Pilarová, Petr Janda, Josef Vojtek, Kamil Střihavka, Petr Kolář, Doctor P. P., Lou Fanánek Hagen, Dan Horyna, Lucie Roubíčková a jmenovaná skupina Hattrick.

„Poprvé jsme se s Alešem setkali při nějakém pořadu v televizi. Zjistili jsme, že máme narozeniny ve stejný den, a potom jsme se předbíhali v tom, kdo tomu druhému pogratuluje první. Když jsem pak slavila padesát let na scéně, poprosila jsem ho, jestli by nepřišel na výroční koncert jako host,“ vysvětlila Právu Pilarová.

Na tiskové konferenci samozřejmě došlo i na gratulace. V pátek bude Pilarové osmdesát let a Brichtovi šedesát.

„Na Aleše jsem narazil někdy v první polovině osmdesátých let. Jeho tehdejší kapela Arakain hrála v Kongresovém sále v Praze. Úplně mě to takříkajíc odrovnalo. Vůbec jsem netušil, že se dá hrát takhle rychle a zběsile. Myslím si, že se to pak na nějaký čas podepsalo i na mé tvorbě pro Olympic. Aleš byl tehdy velmi mladý a působil na mě jako velký hudební revolucionář. Později jsme se při natáčení jejich singlu s písněmi Proč a Amadeus pro řadu Rockmapa spřátelili,“ řekl Právu Petr Janda ze skupiny Olympic.