ABBA vypustila do světa další píseň

„Just A Notion byla poprvé nahraná před lety v roce 1978, ale nikdy nebyla vydaná –⁠ až do teď,“ uvedla skupina s tím, že píseň posílá do světa na žádost fanoušků.

Skladba bude součástí chystaného alba Voyage, které má vyjít letos 5. listopadu. Skupina už dříve z alba zveřejnila písně I Still Have Faith in You a Don't Shut Me Down. Celkem má album obsahovat deset písní.