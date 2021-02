Soutěží o České lvy. Který snímek se líbil vám?

Loňský rok změnil snad vše, na co jsme zvyklí. Česká kina byla spíš zavřená než otevřená. Do popředí se tak dostaly televize, včetně těch internetových, streamování a jiné formy umění. Sto devadesát akademiků z nich zvolilo ty, podle nich, nejlepší. To, kdo získá Českého lva, bude známo v sobotu. A který český projekt se líbil vám?