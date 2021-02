Producent Ondřej Zima: Pandemie některé filmy nenávratně poškodila

Neustálé předpovídání a přeplánovávání je hlavně strašně vyčerpávající, nikam nevede. Film může ležet v trezoru i desítky let, jak víme z naší nedaleké minulosti. Problém je, že se tak dostáváte zcela mimo kontext a dobu, kdy měl být do kin normálně uveden, a to mu škodí. Jak se říká, vše má svůj čas. U filmů to platí taktéž.

To, že některé filmy považujete v kinech za nekoukatelné… to s vámi souhlasím. Pro mě jsou některé také nekoukatelné, ale pozor. Film je pouze a jedině věcí osobního vkusu, a to že se mně něco (ne)líbí, neznamená nic. Každý si přece může vybrat, na co půjde do kina! Samozřejmě, že by bylo ideální produkovat pouze zcela výjimečné super úspěšné filmy, které bude mít každý rád… To ale bohužel úplně nejde.