Zpronevěra stovek milionů: Policie navrhla obžalovat exmanažery Škoda JS

Podle něj se kauza týká pěti bývalých manažerů společnosti Škoda JS a.s. obviněných z krácení daně a zpronevěry.

„Podle závěrů vyšetřování mělo v letech 2008 - 2014 dojít na základě 'fiktivního poradenství' k vyvedení téměř 11 milionů eur ze společnosti Škoda JS a.s., do několika zahraničních obchodních společností, v souvislosti s dodávkami technologického zařízení do čtyř ukrajinských jaderných elektráren (v hodnotě cca dvě miliardy Kč),” popsal mluvčí.