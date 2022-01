Zloději si z herny v Přerově odnesli přes 220 tisíc. Odjeli na kolech

Dva zloděje, kteří koncem loňského roku vybrali hernu v Přerově, ze které si odnesli přes 220 tisíc korun, dopadli v těchto dnech tamní kriminalisté. Mužům ve věku 38 a 47 let za krádež hrozí až pět let za mřížemi. Právu to ve středu řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.