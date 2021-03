Zloděj sebral z kanceláře v Brně desítky tisíc, při šmejdění se mu rozkutálely mince

„Neznámý zloděj vnikl do prázdné prodejny potravin v Žabovřeskách násilím, vykopnutím vstupních dveří, čímž způsobil škodu za 15 tisíc korun. Uvnitř se pak vůbec nezdržoval a rovnou si to namířil do kanceláře, kterou následně celou prohledal,” informoval v pátek o případu mluvčí policie Petr Vala.