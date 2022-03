Žil s manželkou a družkou. Tu znásilňoval a týral, o děti se nestaral, dostal sedm let

„Po celou dobu ji psychicky ponižoval, kdy jí říkal, že mu patří, že je jeho majetek, kdy podle jeho předchozího chování a dřívějších reakcí věděla, že pokud by se nechovala podle vůle obžalovaného, bylo by zle, křičel by, rozbíjel by věci, nadával by sprostě, vyhrožoval by, že někoho zabije. Tedy toto všechno snášela, aby byl klid, kdy neměla kam s dětmi jít, navíc by nemohla odejít, protože u sebe neměla děti, neboť tyto byly přes den zamčené v horním patře a poté, co za nimi večer mohla poškozená přijít, byli uzamknuti v horním patře až do rána všichni a klíče měl pouze obžalovaný,“ konstatovala obžaloba.